¿Cuánto más tiempo planea luchar Matt Hardy?

Matt Hardy empezó a luchar profesionalmente en 1994 en WWE; durante el Raw del 23 de mayo enfrentó a Nikolai Volkoff. Y ha disputado -hasta el AEW Dynamite de esta semana, donde tuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial de Tríos ROH- 2402 combates. Entre medias, lo ha hecho todo, es uno de los luchadores más reconocidos y condecorados de la industria en la actualidad. No importa si tiene más o menos relevancia en la televisión, siempre que aparece los fanáticos están totalmente de su lado. Y destaquemos su gran mente creativa.

Como Superestrella, salvo ser Campéon WWE o Campeón Mundial de Peso Completo, no le faltó logro sin alcanzar, en especial en la división de parejas, en la que su equipo con Jeff Hardy es uno de los más grandes de todos los tiempos. E individualmente fue Campeón ECW, Campeón de Estados Unidos o Campeón Europeo. En All Elite no ha ganado aún ningún título, aunque esto se debe en parte a los problemas de adicciones de su hermano. Y podríamos seguir hablando de Ring of Honor, o hacerlo de IMPACT. Matt Hardy es Matt Hardy, no hace falta decir nada más.

► El retiro de Matt Hardy

Por eso será un día muy triste para el negocio cuando se retire, aunque la buena noticia es que no hay una fecha para ello. El veterano comenta lo siguiente en The Extreme Life of Matt Hardy:

«No lo sé. Dejaré que mi cuerpo lo determine. Permitiré que decida cuánto tiempo más puedo hacer esto. Es mi pasión, algo que amo. Estoy en ese punto en el que me gusta devolver y ayudar a otras personas también. Así que lo haré mientras pueda, ya sabes, y cuando llegue el momento de dejarlo y seguir adelante, lo haré.

«Hay muchas personas increíbles y maravillosas por ahí que son muy solidarias y nos han seguido a mi hermano Jeff y a mí durante mucho tiempo. Es asombroso. Cuando salimos en AEW semana tras semana y obtenemos esa gran reacción, y la gente sigue mostrándonos su amor, coreando ‘Hardy’, coreando ‘Delete’, y haciendo el gesto de ‘Delete’, me inspira. Me motiva a seguir trabajando duro para ser lo mejor que pueda y salir allí a hacer mi trabajo y darles a los fans un recuerdo de Matt Hardy y Jeff Hardy«.