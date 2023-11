Triple H: «Endeavor es el siguiente nivel»

“Existe la creencia dentro de la compañía de que Triple H ha sido básicamente nombrado caballero por Endeavour, y él es quien impulsa el 99,9% de la creatividad en el futuro. No Vince McMahon. […] Semana tras semana, en la maleza, van con lo que Triple H quiere”. En Endeavor, la nueva propietaria de WWE, que la ha fusionado con UFC para formar TKO Group Holdings, consideran que Triple H es lo mejor para los negocios, así que él ha estado al mando de la creatividad desde que se hizo oficial la transacción. Todavía es pronto para que hayan realizado una buena evalución de su trabajo, así que no hemos tenido ninguna información acerca de qué les ha parecido hasta el momento.

► Triple H habla de Endeavor

Y de la misma manera, HHH también está contento con estar operando con el conglomerado, según expone en su reciente entrevista con Sports Illustrated. Como curiosidad, dentro de esta alianza WWE-UFC, The King of Kings estuvo el jueves con Dana White y Nick Khan en primera fila durante el evento de boxeo Callum Walsh vs. Ismael Villarreal.

«No puedo decirte cuánto estoy de emocionado. Trabajar con Endeavor, es de otro nivel. La rueda de inercia para todas las cosas que tocan, si intentaras construir eso por tu cuenta, te llevaría una década. Para nosotros, ahora, acelera todo lo que estamos haciendo.

«Endeavor, UFC, son los mejores en el negocio en lo que hacen. Ponen las cosas en un nivel diferente de profesionalismo, y encajamos perfectamente en eso. El futuro es muy prometedor gracias a las oportunidades que Endeavor va a proporcionarnos y las sinergias que existen. Vamos a llevar esto a un nivel completamente nuevo».