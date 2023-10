Dave Meltzer cree que Triple H es el mejor «booker» de 2023

Por la calidad de los eventos que AEW ofreció, fundamentados en grandes combates y no menos interesantes historias, además de su predisposición colaborativa, SUPERLUCHAS estimó que Tony Khan era merecedor del galardón a Mejor Programador de 2022.

Hoy, algunos ya comienzan a hacer balance de 2023, y Dave Meltzer, ante la pregunta de quién debería figurar en el Top 1 de «bookers» en lo que llevamos de año, lo tiene claro.

En 2018, bajo plena candencia de NXT, que por entonces producía los mejores shows de su historia con Triple H al mando, Dave Meltzer dijo esto sobre «The Game».

His legacy will be the present and the future, not the past. He's going to end up pretty damn important. He already is. https://t.co/jFeQ5hi1sR