«No, no creo que lo haga. Si me estás preguntando si quiero hacerlo, tengo que tener cuidado con lo que digo, porque nunca sale de la manera correcta. Simplemente dejé en claro a todos que puedo recibir golpes. Tengo la autorización médica para hacer cualquier cosa que desee de esa manera. ¿Creo que volveré a luchar? No. ¿Me gustaría? Obviamente. Nunca diré que no«. Esto decía recientemente Ric Flair sobre luchar o tener algo de acción en AEW.

► Kevin Sullivan habla de Ric Flair

¿Por dónde empezar a hablar de qué tan mala idea podría ser? Podemos recordar lo que sucedió en el Ric Flair’s Last Match. Por otro lado, él mismo, la compañía, Sting, Tony Khan, lo saben perfectamente también, por lo que van a cuidarlo al máximo. Pero aún así el dos veces WWE Hall of Famer tiene ya a algunas personas preocupadas, como Kevin Sullivan, según expresa en Tuesday with the Taskmaster.

«Ric comenzó en 1974. Han intentado sacarlo del negocio desde 1988. Han estado tratando de apartarlo del negocio. Jim Herd no pudo hacerlo. Eric Bischoff no pudo hacerlo. Hemos escuchado historias tras historias. ‘¿Por qué se le permite seguir?’ Está conduciendo a 200 millas por hora en una zona de 40 millas por hora. Un oficial lo detiene y dice: ‘Oh, hola Ric. ¿Puedo conseguir una bebida energética?’.

«Aquí está la cosa, Ric hizo esto por ellos, les dio un impulso de energía porque, por alguna razón, a todos les encanta Ric Flair. Quiero decir, está en todos los podcasts. Es asombroso lo que hace.

«Realmente espero que no. Amo a Ric. Creo que todos lo amamos. Es uno de esos tipos que no puede hacer nada mal. No quiero verlo lastimado. Especialmente la última vez, frente a sus hijos y nietos. Ha sido el referente, nos guste o no, durante al menos dos, si no tres generaciones. No quiero verlo morir en el ring«.