La vida sexual de Miro: «Lo hice en un tanque»

No es habitual que un luchador o una luchadora hable públicamente de su vida sexual. Quizá la última vez que tocamos (no va con segundas) un tema así en SÚPER LUCHAS fue cuando Nikki Bella reveló su postura favorita: «Últimamente, el sexo es agotador. Le dije que teníamos que dejar de ver televisión y simplemente tener sexo para recuperar el romance en todos los sentidos. Ver programas y tener sexo no es suficiente, necesito más. Necesito energía. Pero me encanta el misionero con Artem. Cuando estás con un bailarín y lo demuestra, es una bomba».

► La vida sexual de Miro

Pero nuevamente nos encontramos ante una situación parecida, ahora con el luchador de AEW Miro, antiguo compañero de vestidor de la actualmente retirada guerrera. The Redeemer se presentó recientemente en Hey! (EW) para una simpática entrevista con RJ City y una de las cuestiones se centró en su vida sexual. A continuación leemos el breve intercambio que ambos tuvieron al respecto. Cabe mencionarse que no está claro si fue con CJ Perry con quien lo hizo en un tanque o esto ocurrió antes de que comenzaran su relación.

RJ City: «¿Alguna vez has tenido sexo en un tanque?»

Miro: [Risas] «Una vez.»

RJC: «Si yo tuviera sexo en un tanque, siempre querría tener sexo en un tanque después de eso. ¿Fue difícil para ti adaptarte a una vida sexual fuera del tanque después de eso?»

Miro: «Soy un tipo relajado, puedo tener sexo en cualquier lugar.»

En lo relativo a su vida luchística, Miro está actualmente buscando hacerse un hueco en AEW Collision. Por ahora, parece estar evitando que su esposa tenga clientes como manager; el primero en presentarse fue Action Andretti y el nativo de Bulgaria le dio una paliza y lo venció en un combate. Mientras, CJ Perry está interesada en otros, como Andrade El Ídolo.