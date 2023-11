Más que preguntarnos qué ocurrió entre Ultimate Warrior y WWE habría que preguntarse qué no sucedió. Tanto bueno como malo. Desde que viviera en la empresa sus mejores años como luchador, hasta el punto de convertirse en una de las caras de la lucha libre profesional a nivel mundial, hasta el escándalo de los esteroides o las demandas. Y a pesar de todo ello, el ahora fallecido guerrero volvió. De hecho, un día antes de fallecer, apareció en el Monday Nigh Raw del 7 de abril de 2014.

► Si Ultimate Warrior volvió a WWE…

Dicho esto, cabría aclarar que la situación entonces del Ultimate Warrior nada tiene que ver con la actual -desde ese mismo 2014- con CM Punk. Pero ahí también radica el planteamiento que traemos ahora a través de las recientes declaraciones de Booker T. En un episodio reciente de su pódcast, el miembro del Salón de la Fama y comentarista de NXT comenta que si Warrior, con todos los problemas, regresó a WWE, ¿por qué no iba a hacerlo Punk?

«Puedo imaginar que CM Punk quiera encontrar su camino de vuelta a la WWE. Puedo verlo. Estamos hablando de eso en este momento. Además, me voy a aventurar a decir algo aquí. No descartaría que la WWE lo vuelva a contratar. No lo sé, no puedo afirmarlo. Pero lo que sí sé es que casi todos los que han dejado la WWE han regresado, sin importar los problemas que hayan tenido. Incluso The Ultimate Warrior, no creo que nadie pensara que The Ultimate Warrior regresaría».

Por otro lado, el antaño King Booker también cree que si CM Punk vuelve a la lucha libre será para unirse a TNA.