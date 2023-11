La cita imperdible en PROGRESS Wrestling antes de que acabe 2023 será Chapter 160: Vendetta (26 de noviembre), con esa anunciada revancha entre Spike Trivet y Kid Lykos. Y mientras tanto, ¿creen que PROGRESS no ocupará el resto del presente mes con algún show cuanto menos a modo de aperitivo?

Antes del 160 viene el 159, y este Chapter luce ya atractivo sólo por su título: Wonderbrawl, en referencia a la célebre canción de Oasis, y como no podía ser de otra forma, tendrá lugar desde la ciudad de Manchester.

Su «main event», parece, supondrá una previa de ese Trivet vs. Lykos, con Dominatus Regnum yendo contra Lykos Gym y Warren Banks. Pero no todo el atractivo pasará por la historia estelar de PROGRESS.

Wonderbrawl contiene en su cartel la primera defensa de Rhio como máxima monarca, ante Lana Austin, tras coronarse durante Chapter 158: The Long Halloween. Igualmente, una defensa del Campeonato Atlas entre Ricky Knight Jr. y Shigehiro Irie, que luce prometedora. Asimismo, una lucha por determinar nueva retadora al Campeonato Mundial Femenil PROGRESS, con Lizzy Evo y Kanji de contendientes.

Además, la implicación especial de Matthew Rehwoldt, en la promocionada como «lucha más dramática nunca hecha» contra Charles Crowley, o el atractivo emparejamiento Leon Slater vs. Francesco Akira. La espera hasta Vendetta no se hará tan larga.

PROGRESS recala en el O2 Ritz de Manchester (Inglaterra) este domingo 12 de noviembre con Chapter 159: Wonderbrawl, cuyo menú luchístico luce así.

