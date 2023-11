Britt Baker: «CM Punk no funcionó en AEW, pero…»

Cuando CM Punk debutó en AEW en verano de 2021 nadie esperaba que iba a ser despedido en verano de 2023. Fue tan buena y tan mala al mismo tiempo la aventura de dos años del Best in the World como All Elite… Al final, no funcionó, pero el luchador siempre formará parte de la historia de la empresa, como esta de su memorable carrera en el pro wrestling. Britt Baker habla de ello en Maggie & Perloff.

► Britt Baker habla de CM Punk

«El regreso de CM Punk a la lucha libre fue uno de los acontecimientos más históricos en la historia de All Elite Wrestling y siempre lo será. No se puede quitar eso de los libros de lucha libre. Estoy muy agradecida de haber trabajado con CM Punk. Aprendí algunas cosas de él, siempre fue muy servicial y dispuesto a trabajar con talento más joven. No funcionó, no fue adecuado, pero siempre será parte de la historia de AEW. Simplemente, ese capítulo está cerrado ahora. Todos le deseamos lo mejor, esperamos y creemos que él también desea lo mejor para AEW. Simplemente no funcionó. Al final del día, ¿qué tan genial fue que CM Punk estuvo de nuevo en la lucha libre para AEW y luchó de nuevo en Chicago?».

Al preguntarle si cree que Punk volverá a luchar, Britt respondió: «No sé dónde está mentalmente. Creo que los luchadores siempre tienen ese picor. Una vez que está en tu sangre, está ahí, y no importa cuánto quieras alejarte, es difícil alejarte. Él regresó después de siete años. Creo que si el momento, el lugar y la compañía son adecuados, él lo haría«.