Ludwig Kaiser: «Sueño con WWE Bash In Berlin 2024»

Pinneberg, en Schleswig-Holstein, Alemania, es la localidad donde nació Ludwig Kaiser, la Superestrella WWE, en 1990. Con 18 años, de acuerdo a los registros de que disponemos, comenzó a luchar profesionalmente en su país natal, trabajando en la promoción Nordisch Fight Club, con sede en Hamburgo. Con el paso de los años, yendo de aquí a allá por un montón de lugares, acabó siendo un nombre importante de la empresa alemana más reconocida, Westside Xtreme Wrestling.

Además, desde que se unió a WWE, también tuvo la oportunidad varias veces de volver a tierras bávaras. Lo hizo incluso antes de firmar, durante una prueba en la que, curiosamente, enfrentó a Giovanni Vinci. Y en 2022 y 2023 partició en un total de seis house shows. Y el año que viene, salvo que alguna situación desafortunada lo impida, debería estar en WWE Bask in Berlin 2024, el primer Premium Live Event en el país. De ello estuvo hablando el integrante de Imperium recientemente en WWE’s The Bump.

► WWE Bash In Berlin 2024

Sobre la base de fanáticos de la WWE en Alemania: «El Universo de la WWE en Alemania es extremadamente fuerte; contamos con un gran apoyo allí. Acabamos de regresar de una gira por Alemania, con cuatro fechas, todas ellas con ventas récord de entradas. La emoción que experimentamos allí fue indescriptible, fue asombrosa, especialmente para mí.»

Sobre Alemania mereciendo un evento en vivo premium: «Alemania ha merecido esto durante muchos, muchos años, y puedo garantizar al Universo de la WWE que la multitud alemana no va a decepcionar.»

Sobre Bash in Berlin: «Ya me hizo pensar y soñar con el 31 de agosto, Bash In Berlin. Sin duda, vamos a deslumbrar en este hermoso lugar porque Alemania se va a descontrolar.»