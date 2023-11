The Young Bucks se tomarán un tiempo lejos de AEW

The Young Bucks no están ni mucho menos en su mejor momento en AEW. Acaban de perder una lucha de parejas con Kenny Omega y Chris Jericho en Full Gear 2023, lo que evita que los Golden Jets se separen para siempre, así como les da una oportunidad por el Campeonato Mundial. Tras el combate, los hermanos comenzaron a mostrar su descontento golpeando todo y recriminando tanto a compañeros como a fanáticos. Quién los ha visto y quién los ve, podría decirse de los hermanos Matt y Nick.

Y ahora van a tomarse un descanso, lo cual no sorprenderá a nadie. Brandon Cutler, buen amigo de ambos, lo confirma en una reciente publicación en redes sociales.

«Me han dicho que los Young Bucks se tomarán un tiempo alejados de la lucha libre. Las personas cercanas al campamento de Matt y Nick piden privacidad durante este tiempo».

I am being told that the Young Bucks will be taking some time away from wrestling. People close to Matt and Nick’s camp are asking for privacy during this time. pic.twitter.com/neD5IBUAKl

— Brandon Cutler (@BranCutler) November 19, 2023