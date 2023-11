Durante las recientes grabaciones de ROH, Ronda Rousey hizo su debut en la empresa del honor para sorpresa de todo el mundo. Esta semana que viene lo veremos cuando el programa se emita. A partir de ahí han surgido varias cuestiones. La primera es si va a trabajar de manera regular en Ring of Honor. La segunda es si también se unirá a AEW. Unas horas atrás, informábamos de que Rowdy no habría firmado a tiempo completo con ninguna.

.@RondaRousey is here and gets right in the face of Athena!#RevolverUNREAL pic.twitter.com/1A1ghPgnAT

— FITE (@FiteTV) November 17, 2023