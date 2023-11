Ronda Rousey debuta en ROH

Esta noche, después de la más reciente edición de Rampage de AEW, se realizaron desde The Kia Forum en Los Ángeles, California, las grabaciones de los programas televisivos de ROH que se emitirán en un futuro cercano.

Y lo más destacado de todo esto fue el hecho de que Ronda Rousey debutó en ROH. Aunque, por ahora, solo se trata de una aparición especial para acompañar y hacer equipo en el ring con su gran amiga, Marina Shafir.

Recordemos que Rousey ha sido tendencia en redes sociales, pues en los últimos meses, ha estado luchando en varias compañías independientes, demostrando un nivel en el ring mucho mayor al que le permitieron mostrar en WWE, gandándose de nuevo el respeto de los verdaderos aficionados a la buena lucha libre.

Por ahora, no se sabe si Rousey ya firmó contrato con AEW y ROH, sin embargo, hace poco reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que existían posibilidades de que esto ocurriera. Debemos esperar más detalles de la situación, pues hay que recordar que Los Ángeles es una ciudad en donde Rousey mantiene demasiado cuando no está en su gran finca.

Por lo que eso podría explicar esta aparición especial en ROH, show que, a diferencia de Rampage, no se emite en ninguna cadena televisiva en Estados Unidos, sino en el streaming de Honor Club.

Ronda Rousey has debuted for Ring of Honor:

RONDA ROUSEY IS IN A ROH RING NO WAY WTF 😭 pic.twitter.com/10V2RKe81n

— s e t h (@futurafreesky) November 18, 2023