Ronda Rousey es una de las atletas más grandes de todos los tiempos -medallista olímpica en judo, Superestrella WWE, la peleadora más importante de UFC…- pero Shayna Baszler siente que muchos intentan menospreciar lo que ha hecho. Según explica en una reciente entrevista con WrestleZone, ello se debería a que hay personas a las que ella no le gusta personalmente.

► Menosprecio a Ronda Rousey

«Creo que Ronda Rousey es menospreociada. Creo que a la gente le gusta criticarla por cualquier razón, y ha sido así en las MMA. Es porque no anda con rodeos. A algunas personas les gusta minimizar lo que ha hecho por los deportes femeninos, los deportes de combate femeninos, la UFC y la WWE, solo porque no les cae bien personalmente. Creo que eso es una lástima. Puede que no esté en los mejores términos [con ella], pero nunca negaré que hizo mucho por los deportes de combate femeninos. Creo que no se le da el reconocimiento que merece en cierto sentido.»

Es innegable lo que Ronda Rousey ha hecho. Quizá el problema de Shayna Baszler o de la misma Rowdy si piensa lo mismo es que se están enfocando demasiado en la opinión de cuatro usuarios de las redes sociales. De ahí que el término «personalmente» no esté bien utilizado pues en realidad no la conocen.

Pero de todas maneras, sea mejor o peor persona, como profesional no se le puede poner un «pero».

Y su carrera en la lucha libre continúa pues el 16 de noviembre, el jueves de la semana que viene, estará luchando en el evento independiente Unreal, de la promoción REVOLVER. En un combate potente pues unirá fuerzas a Marina Shafir para enfrentar a Athena, la Campeona Mundial ROH, y Billie Starkz. Y veremos qué sigue para ella después.