El elenco de IMPACT! Wrestling se presenta esta noche desde en Glasgow, Scotland. Con un nuevo episodio tras el evento Turning Point.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

FINAL DE LA GLASGOW CUP: Joe Hendry venció a Frankie Kazarian The Virtuous Pro Wrestling Gods (Deonna Purrazzo, Moose y Brian Myers) vencieron a Subculture (Dani Luna, Mark Andrews y Flash Morgan Webster) Grado venció a Trey Miguel Trinity venció a Emersyn Jayne Motor City Machine Guns vencieron a Josh Alexander y Eric Young

► Este jueves en IMPACT! Wrestling

En el evento principal de Bound For Glory, Alex Shelley demostró que es la cara de IMPACT Wrestling cuando defendió con éxito el título mundial de IMPACT contra el ex campeón Josh Alexander. Con el regreso de TNA acercándose en Hard To Kill este enero, Shelley buscará mantenerse en la cima en otro enfrentamiento por el campeonato en IMPACT. Este jueves lo desafiará el técnico de tapetes Jonathan Gresham, cuya lista de elogios en promociones en todo el mundo lo califica para esta oportunidad por el título mundial IMPACT.

Después de desquiciarse hace varios meses, Crazzy Steve ha estado empeñado en infligir dolor a sus antiguos amigos y aliados. Tommy Dreamer se acercó en un intento de ayudar a su protegido, Steve intensificó la violencia clavando un tenedor en la espalda del Campeón de Medios Digitales. En Feast or Fired, Steve consiguió una oportunidad de título de medios digitales, que activará en IMPACT.