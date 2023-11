La compañía de lucha libre independiente Fight Life Wrestling presentó su eventoAnswer to the King, el cual se llevo a cabo el 8 de noviembre, desde The Kinsmen Brewing Company en Milldale, Connecticut. El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

La lucha estelar fue intergenero por el título de Campeonato Fight Life, lo que significa que ambos luchadores estaban compitiendo por el título más importante en su división. Masha Slamovich es la actual campeona y estaba defendiendo su título contra Danny Miles, quien estaba buscando arrebatarle el título y convertirse en el nuevo campeón.

► Resultados Fight Life Wrestling

Tornado Tag Team Falls Count Anywhere match: Young Dumn N’ Broke venció a The Haven Richard Holliday venció a Lucas Chase Jordan Oliver venció a Flip Gordon Speed Demon Scramble Match: Sammy Diaz venció a Alec Price, Dustin Waller, Shannon LeVangie and Juni Underwood Jimmy Lloyd def. Sammy Diaz JT Dunn venció a Marcus Mathers No Rules Anything Goes Match: Ichiban venció a Mortar Ken Powers venció a Steven Lust Kylon King venció a Kevin Blackwood Fight Life World Championship Match: Masha Slamovich retuvo ante “Speedball” Mike Bailey