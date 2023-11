«Definitivamente siento que es un cumplido, por supuesto. Mandy Rose es hermosa y fue genial y realmente se elevó a sí misma cuando llegó a NXT. Eso, justo ahí, es uno de los mayores cumplidos que creo que podría recibir. Trish Stratus fue quien puso la lucha libre femenina en el tablero. Eso es un gran cumplido. Siempre me encanta escuchar eso«. Así contestaba hace unos meses Tiffany Stratton a que la comparen con Mandy Rose.

► Mandy Rose habla de Tiffany Stratton

Ahora es la exluchadora de WWE y también exCampeona NXT la que comparte sus pensamientos sobre esas habituales comparaciones, así como sus elogios hacia su excompañera de vestidor. Es una lástima que ambas nunca tuvieran una rivalidad. Pero leamos las recientes declaraciones de Rose en un entrevista en Busted Open Radio:

«Obviamente, me encanta lo que Tiffany Stratton ha logrado desde que me fui. Creo que hubo algunas comparaciones tratando de hacerla como yo, lo cual no estoy de acuerdo. Creo que ella es su propia persona. Todos podemos ser comparados con otras personas, como me encanta que me comparen con Trish Stratus, pero también soy mi propia persona. Así que creo que es una atleta increíble.

«Incluso cuando estaba entrenando allí, la forma en que progresaba y mejoraba tan rápido, era increíble. Definitivamente veo eso. Solo creo que hay tantas mujeres ahora que están llegando. Algunas de estas chicas, las recuerdo entrenando, acababan de llegar, y ahora están teniendo estos increíbles combates. Es increíble verlo, lo cual es genial».

Viendo cómo ha crecido Tiffany Stratton y cuánto se echa de menos a Mandy Rose en NXT casi podría calificarse un combate entre ellas como de ensueño. No obstante, como también señala en la charla en el pódcast, Rose no tiene ganas en este momento de volver a luchar; y además no cierra la puerta a unirse a AEW o TNA si la oportunidad es buena.