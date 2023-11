¿CM Punk en NJPW? Rocky Romero: «Sería enorme»

Rocky Romero valora la posibilidad de que CM Punk se una a NJPW como su siguiente paso en la lucha libre profesional tras su despido de AEW en una reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful. También comenta que -hablando de la relación entre las dos empresas- no cree que Tony Khan tuviera mucho que decir si eso ocurriese.

► ¿CM Punk en NJPW?

«Nunca se sabe. Obviamente, no pudimos hacer muchas colaboraciones cuando Punk estaba en AEW. Iba a haber esa lucha entre Tanahashi y Punk que nunca sucedió. Creo que la llegada de Punk y hacer Wrestle Kingdom o un gran evento así podría ser, creo, genial para nuestro producto. Obviamente, conseguir nuevos ojos y todo lo que aporta en mercancía y demás. No me opondría en absoluto«.

«Conozco bastante bien a Tony. Probablemente le daría una advertencia, como ‘Oye, esto es lo que está pasando’, pero no creo que tenga mucho que decir al respecto. Es otra compañía. No es dueño de New Japan, y aunque tenemos una gran colaboración, creo que estaría bien y él estaría de acuerdo, y AEW también estaría de acuerdo«.

Hace varios meses ya se hablaba de esta posibilidad:

«Hay muchas opciones para Punk. Podría defender el título de AEW que pintó con spray en otras promotoras, o incluso podría protagonizar una gira. La mayor especulación será un potencial retorno a WWE, especialmente después de que Punk hiciera una visita tras bambalinas en abril (también visitó Impact, que hará un show en Chicago este octubre). Fechas en Japón, posiblemente con New Japan Pro-Wrestling, también tendrían sentido, especialmente con el evento Wrestle Kingdom teniendo lugar en enero».

Veremos qué novedades tenemos próximamente en SÚPER LUCHAS.