En apenas 24 horas el cerco se ha estrechado un poco sobre quién puede ser el gran fichaje de AEW que conoceremos mañana durante Full Gear.

Descartada Mercedes Moné por Fightful, Andrew Zarian asegura que esa contratación estelar promocionada a bombo y platillo es la de Will Ospreay, pese a que su vinculación con NJPW no concluye hasta febrero.

► Una tripleta de lujo para AEW

Y sin perder el hilo que nos ocupa, ahora hablamos de otros tres nombres como posibles integrantes del elenco de AEW en un futuro.

El primero, nada más y nada menos que Goldberg. Bajo una Q&A para los suscriptores de Fightful, Sean Ross Sapp expone lo siguiente.

«La firma no es Goldberg, aunque puedo decirte que ha habido conversaciones, sin duda ha habido conversaciones. Quiero decir, todo el mundo pregunta por Will Ospreay. Puedo decirte esto: el año pasado llegó a un acuerdo con Chris Jericho, este año con Kenny Omega, ‘Hangman’ Page y The Young Bucks. Si Ospreay recala allí, ¿adivinan a quién más representa Barry Bloom? Goldberg. Barry Bloom hizo todos esos acuerdos y tiene una gran relación con AEW. No dudo que al final acabaremos viéndolo».

El segundo, Dolph Ziggler, en este caso expuesto por Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter.

«Internamente, el nombre ha surgido, pero su cláusula de no competición con WWE no acaba hasta finales de diciembre, así que sería imposible que estuviera [en Full Gear], aunque muchos prevén que irá a AEW».

Y tercera, Ronda Rousey, de nuevo en palabras de Sean Ross Sapp vía Q&A para los suscriptores de Fightful.

«No es Ronda Rousey, pero siempre es posible que acabe allí. Sé que cuanto menos, el nombre de Ronda Rousey ha surgido. No sé si será algo inminente».

De los tres «All Elite» en potencia, sólo Rousey ha vuelto a subirse a un ring como agente libre. Ayer, «The Baddest Woman on the Planet» estelarizó el evento Unreal de la promotora The Wrestling Revolver (REVOLVER).

Goldberg se relacionó con AEW camino hacia All In London, pero finalmente, «The Myth» no hizo acto de presencia en Wembley, tras cancelarse su presunto show de retiro. Mientras, Ziggler sigue sin pronunciarse públicamente desde su despido el pasado septiembre.