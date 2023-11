WWE añadió lucha con implicaciones titulares para SmackDown

WWE llevará a cabo este viernes otra edición más de SmackDown, que tiene como punto más relevante el enfrentamiento entre LA Knight y Jimmy Uso, a quien el primero culpó de no haber podido conseguir derrotar a Roman Reigns en Crown Jewel. La acción de la marca azul de se emitirá desde el Ford Center Evansville, en Evansville, Indiana.

► Tres equipos buscarán retar a The Judgment Day

El cartel de WWE SmackDown se perfila con algunos combates interesantes más allá del que probablemente encabece el programa. De hecho, en un anuncio oficial, WWE reveló que The Brawling Brutes se enfrentarán a The Street Profits y Pretty Deadly en una lucha de contendientes número uno por el Campeonato Indisputable en Parejas WWE, hoy en poder de The Judgment Day.

Además, está previsto el regreso de Solo Sikoa luego de derrotar a John Cena en Crown Jewel, así como también veremos la presencia de Damage CTRL, quien la semana pasada sumó a Asuka a sus filas y aparentemente estarán listas para afrontar su combate de WarGames en Survivor Series.

Con este añadido, el cartel del episodio de SmackDown de este viernes queda como sigue:

Solo Sikoa regresa a SmackDown

LA Knight vs. Jimmy Uso

Damage CTRL (Bayley, Iyo Sky, Kairi Sane, Dakota Kai y Asuka) llegan a SmackDown

Retadores número uno por el Campeonato Indisputable en Parejas WWE: The Brawling Brutes (Ridge Holland y Butch) vs. The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vs Pretty Deadly (Kit Wilson y Elton Prince)