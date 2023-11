Daniel García: «Mercedes Moné es de las mejores luchadoras de la historia»

Desde su salida de la WWE hasta su debut y las experiencias en New Japan Pro Wrestling (NJPW), Mercedes Moné ha dado de qué hablar, pero desde antes ha demostrado su calidad, incluso es reconocida por muchos de sus compañeros.

Daniel García, en una reciente entrevista con The Walkway Fight Club, no escatimó elogios al hablar de Moné, destacando su increíble habilidad dentro del ring y su enfoque incansable para perfeccionar su arte.

«Creo que Mercedes, no solo en una división femenina, creo que es una de las mejores estrellas de todos los tiempos. Su habilidad en el ring es increíble. Creo que es muy creativa, muy única. Nunca la he conocido, pero puedes decir que su ética de trabajo es increíble. Cuando se fue, se tomó un descanso durante un año, y fue a todas estas escuelas diferentes. Se entrenó en México, se entrenó en Japón, se entrenó con House of Glory en la ciudad de Nueva York, solo aprendiendo y adaptándose a todos estos estilos diferentes para mejorar su juego.

«Siempre siendo una estudiante, no siendo complaciente, no descansando solo en sus laureles. Ella nunca parece ser del tipo que haga eso. Realmente la admiro, me encanta ver y estudiar sus luchas. Creo que es una de las mejores de todos los tiempos, hombre o mujer«, expresó García.