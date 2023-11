Durante NJPW Resurgence 2023, Stephanie Vaquer y Mercedes Moné se vieron las caras en una de las semifinales del torneo por el Campeonato Femenil NJPW STRONG. The CEO salió victoriosa e iba a ganar el título en la final ante Willow Nightingale pero se lesionó durante el combate y tuvieron que cambiar el plan. Desde entonces, a la luchadora de San Antonio, Valparaiso, Chile, le ha ido de maravilla; de hecho, es la Campeona Mundial CMLL y la Campeona Mundial de Parejas CMLL.

If you have never seen anything from Stephanie Vaquer then it's time to change it! Her match against Mercedes Mone was incredible!pic.twitter.com/OPk5H766bV — P.eps. #MaikaStyle🍧 (@Peps_Wrestling) October 13, 2023

► Stephanie Vaquer recuerda a Mercedes Moné

Pero volvamos un momento a su enfrentamiento con la exWWE pues durante su reciente entrevista con Denise Salcedo estuvo expresando cuánto significó para ella, en lo relativo a ser la primera latina en luchar en NJPW, como a que los fanáticos le aplaudieran al final.

«Luchar fue una experiencia única, ¿verdad? Creo que fue una de las mejores luchas de mi carrera, no solo porque fue con una gran exponente como Mercedes Moné, sino también porque fue un evento muy especial para mí. Ese día me convertí en la primera latina en luchar en New Japan. Así que para mí fue algo muy, muy importante. Tenía mucha presión porque era como abrir una puerta para todas las Amazonas en el CMLL.»

«Muchas cosas dependían de mí. Ese día fue realmente espectacular y recuerdo muy bien cuando terminó la lucha. En mi cabeza, solo pensaba: no pude ganar. No pude ganar. Pero en el momento en que me levanté y me dirigía al vestuario, la gente comenzó a aplaudir. Luego, empezaron a ponerse de pie y me di la vuelta pensando que Mercedes estaba en el pasillo, pero al mirar, vi que Mercedes Moné estaba allí y me di cuenta de que me estaban aplaudiendo a mí.

«Así que para mí fue casi llorar de emoción porque pensé, wow, es una audiencia que no me conoce. No es mi hogar, no es mi arena, eso es lo que estoy acostumbrada, quizás a sentirlo. En la Arena México, la gente me conoce, es mi casa, pero en los Estados Unidos no me conocían, estaba perdiendo la lucha. Me sentía muy mal porque había perdido esa lucua y la gente seguía de pie, aplaudiéndome, y creo que eso también es algo que nunca olvidaré en mi vida.»