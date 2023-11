Rocky Romero espera que Mercedes Moné vuelva a NJPW

Cuando Mercedes Moné abandonó WWE, decidió aventurarse en el mundo de New Japan Pro-Wrestling (NJPW), una decisión que cambiaría el curso de su carrera. Rápidamente, se hizo un nombre en la promoción japonesa, convirtiéndose en la segunda campeona femenina de IWGP. Sin embargo, su camino hacia la gloria no estuvo exento de obstáculos.

Mercedes Moné se encontraba en el camino de convertirse en la campeona femenina inaugural de NJPW STRONG, cuando una inoportuna lesión cambió sus planes y la dejó fuera del toda posibilidad, siendo Willow Nightingale, quien terminó por llevarse el cetro.

► ¿Volverá Mercedes Moné a las empresas de Bushiroad?

Tras la lesión, poco se ha sabido de la otrora Sasha Banks, quien se encuentra fuera de toda actividad y muchos preguntan si volverá a NJPW.

Rocky Romero, parte importante de la promoción en Estados Unidos, compartió sus pensamientos sobre lo que vendrá para Moné. Romero señaló que Mercedes ha demostrado ser una luchadora excepcional y que la lesión no hará más que fortalecer su determinación. Además, expresó su confianza en que Mone volverá a competir al más alto nivel en el futuro.

En una nueva entrevista con WrestlePurists, Rocky Romero dio una actualización sobre el estado de la ex campeona y su relación con NJPW.

«Honestamente, no tengo ninguna actualización en este momento. Espero hablar con su agente y quizás pronto, pero honestamente no tengo ninguna actualización sobre nada«, dijo. «Lo último que escuché fue que ella se estaba recuperando bien y, básicamente, me avisarían o se comunicarían con ella cuando estuviera cerca de regresar«.

► Hay comunicación de Moné y NJPW

En el Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer informó que no había planes para que ella regresara ni a New Japan ni a STARDOM y que actualmente no tenía fechas programadas con las promociones de Bushiroad. En respuesta a esto, Rocky Romero dice que hay comunicación entre ambas partes y que a todos les ha encantado trabajar con ella y les encantaría seguir haciéndolo.

«Definitivamente todavía hay comunicación«, dijo. «Obviamente, no sé qué querrá hacer cuando regrese. Especialmente después de una lesión grave que la arruinó, ya sabes, tal vez arruinó el marco temporal de lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. Entonces, realmente no podía hablar por ella, no creo que sería justo«.

Además, Rocky Romero no descartó que pudiera volver a NJPW, pese a que al momento no hay ningún acuerdo.

«Creo que disfrutó muchísimo su tiempo en New Japan y a New Japan le encantó trabajar con ella y obviamente le encantaría seguir trabajando con ella, pero creo que todos están muy contentos con el trabajo que hemos hecho», añadió.

Se desconoce cuándo ni dónde regresará Mercedes a la lucha libre, sin embargo, Moné habría descartado volver a WWE, por lo que NJPW sí podría ser una posibilidad.