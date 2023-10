Mercedes Moné discute con fan por su salida de WWE

La salida de Mercedes Moné de WWE quedó atrás hace un tiempo, es un tema que no ocupa titulares en la actualidad, pues la luchadora está completamente enfocada en Japón, al menos hasta la lesión que todavía la tiene fuera de acción, pero en todo caso, de volver a Estados Unidos, parece que estaría más cerca de AEW o IMPACT. No obstante, probablemente algún día volverá a ser una Superstar. Pero, mientras tanto, parece que no queda nada por decir de su adiós a aquella etapa de su carrera.

► Mercedes Moné discute con fan

Sin embargo, no todos estarán de acuerdo con esta afirmación, de hecho, recientemente, durante una firma de autógrafos, un fan abordó a The CEO para cuestionarla acerca del final de su capítulo en The McMahon Empire. Él estaba interesado en que ella le contara todo al respecto pero la guerrera dio muestras claras de que no estaba interesada en tomar ese camino: «¿Por qué debería contarte a ti?», le dijo:. Y luego mencionó que está trabajando en un libro y en una entrevista que revelaría más detalles.

El fanático siguió insistiendo, adelantando que estaría pendiente tanto del libro como de la entrevista, a lo que ella lo animó a seguir leyendo «sus historias de ficción», haciendo referencia a los informes relativos a su salida de WWE. Al final, Mercedes Moné le dio su autógrafo pero el fan no se fue con la información que quería conocer. Tendrá que esperar, como todos los demás, al momento en que la ahora integrante de Bushiroad quiera contar más detalles que hasta ahora no han salido a la luz pública.

