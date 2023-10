3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 16 de octubre 2023

WWE RAW 16 DE OCTUBRE 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a Crown Jewel 2023. En el encuentro estelar, The Judgment Day derrotaron a Jey Uso y Cody Rhodes y lograron reconquistar el Campeonato Indisputable de Parejas WWE.

WWE RAW 16 DE OCTUBRE 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – ¿Dónde está DIY?

Johnny Gargano apareció solo en su combate contra Ludwig Kaiser, y parece que será algo similar la próxima semana cuando se enfrente ante Giovanni Vinci. Si hace un par de semanas vimos reunirse con su viejo compañero Tommaso Ciampa, este no está en el radar debido a una lesión. ¿Se retrasa su reunión?

► 2 – Rhea Ripley vs. Shayna Baszler

Si bien no fue un mal combate, pero fue corto y todo se trató de formar el Fatal 5 Way, que en primera instancia no luce una mala idea, pero que al mismo tiempo nos priva de ver una reedción de la NXT Negra y dorada con un combate titular entre Rhea Ripley y Shayna Baszler.

► 1 – Natalya vs. Piper Niven

Un combate corto, y pese a que Natalya lució bien en la derrota, no se la veía con muchas posiblidades de llevarse aquí el triunfo. Eso sí, el final fue un desastre.

LO MEJOR

► 3– Ricochet vs. Shinsuke Nakamura

Una buena lucha cuya estipulación fue muy bien aprovechada. Como en pocas ocasiones, ambos visitaron la Gorilla Position y después se fueron al área de los fanáticos, donde Ricochet sigue impresionando con sus maniobras arriesgadas y acrobáticas. Nakamura se sigue consolidando con su estilo fuerte y demostró que la gran rivalidad que tuvo con Seth Rollins no fue una casualidad.

► 2– Jey Uso y Cody Rhodes vs. The Judgment Day

Una lucha que tuvo de todo. Acción, emoción y drama, con los cuatro combatientes trabajando de buena manera. La presencia de Jimmy Uso para costarle el título a su hermano podría considerarse una sorpresa, pero al mismo tiempo, sigue plantando las semillas de lo que podría ser un combate entre The Usos para WrestleMania 40.

► 1- Gunther vs. Bronson Reed

Gran combate entre dos pesos completos de la marca, quienes literalmente se dieron con todo. Gunther, una vez más, volvió a pasar apuros, pero igualmente salió victorioso consolidando su legado como el más longevo y el mejor Campeón Intercontinental de la historia.