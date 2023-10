5×5: Lo mejor y lo peor de WWE FASTLANE 2023

WWE FASTLANE 2023.— Este sábado se celebró WWE Fastlane 2023, un nuevo evento premium de WWE de este 2023, y que contó con seis encuentros. En el estelar, Seth Rollins derrotó a Shinsuke Nakamura en una lucha que tuvo en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE FASTLANE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE PAYBACK 2023, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– The Street Profits pierden impulso

Si bien resultaba tentador con la presencia de Carlito darle una victoria a LWO, lo cierto es que el recientemente formado equipo de Bobby Lashley y The Street Profits necesitaba una victoria aquí que les permitiera ser tomados en cuenta con seriedad. Evidentmente, eso no sucedió.

► 2– Sin Jade Cargill

Hubo mucha expectativa en torno al posible debut de Jade Cargill, pero solo la vimos llegar a la arena y ser recibida por Triple H, lo cual no estuvo mal. Sin embargo, hubiera sido bueno verla en frente del público. En todo caso, habrá que darle tiempo.

► 1 – No hubo canje

Por la estipulación del Last Man Standing en la lucha entre Seth Rollins y Shinsuke Nakamura, parecía una obviedad el posible canje de Damian Priest, e incluso hubiera añadido un condimento especial para este combate. Lamentablemente, ni siquiera decidieron añadir un drama ya que The Judgment Day pidió a Priest que no hiciera el canje y ni siquiera se tomaron la molestia en generarle una amenaza a Rollins aquí.

LO MEJOR

► 5– Carlito regresa

Por primera vez desde Backlash, vimos a Carlito en un ring de WWE, luego de varios meses de rumores que daban por hecho una firma contractual. No conocemos los detalles del contrato entre Carlito y WWE, pero ciertamente el luchador se vio en gran forma y puede ser un importante aporte al elenco de SmackDown.

► 4– John Cena y LA Knight vs. Jimmy Uso y Solo Sikoa

Un buen combate que tuvo a John Cena trabajando más de la cuenta, lo cual es bueno. Además, hay que destacar el rol del 16 veces campeón mundial aquí en hacer que LA Knight elevara aún más sus bonos, lo cual evidentemente sucedió. Jimmy Uso y Solo Sikoa también desempeñaron un buen papel aquí, a pesar de que era complicado que lograran la victoria aquí.

► 3- The Judgment Day vs. Cody Rhodes y Jey Uso

Fue un buen combate y con un final bastante sorprendente. The Judgment Day simplemente no pudo capitalizar la ventaja numérica que tenía, pero dos de los luchadores con mayor apoyo del público lograron su premio aquí tras haber puesto un gran esfuerzo aquí.

► 2– Iyo Sky vs. Asuka vs. Charlotte Flair

El encuentro fue muy bueno. Las tres combatientes tuvieron su momento y, como era de esperarse, no decepcionaron. El resultado era una obviedad pero consolida aún más el reinado de Iyo Sky tras superar un brutal combate ante dos grandes rivales.

► 1– Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura

Todo se trataba de la violencia y funcionó increíblemente bien. Hubo muchas ocasiones en las que habríamos creído que todo había terminado y luego continuó, con un Seth Rollins que resisitió todo lo que le Nakamura le puso encima. Una defensa que deja bien parados y fortalece a ambos, ya que Rollins consolida su reinado, mientras que Nakamura lució bien en su papel.