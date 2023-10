Bobby Green dio la campanada el sábado al noquear a Grant Dawson en el primer asalto del UFC Fight Night 229.

Green (31-15-1 MMA, 12-9-1 UFC) salió confiado desde el principio del combate estelar de peso ligero en el UFC Apex, con las manos bajas. Midió a Dawson (20-2-1 MMA, 8-1-1 UFC) y le asestó un izquierdazo que le hizo caer. «King» se abalanzó sobre él y obligó al árbitro Keith Peterson a intervenir a los 33 segundos de combate.

► Primer asalto: La pelea estelar de peso ligero está en marcha en Las Vegas

Green acecha hacia adelante. El golpe de Dawson falla. Dawson intenta una patada a la cabeza pero no conecta. Green con una izquierda recta que derriba a Dawson. Sigue con unos puñetazos y martillazos a su oponente en el suelo y eso es todo, ultrarrápido KO de Green a los 33 segundos del primer asalto.

Tras someter a Tony Ferguson en agosto, Green encadena dos victorias consecutivas en las 155 libras, poniendo fin a la racha perfecta de Dawson en la UFC. Tras el combate no quiso hacer declaraciones, pero dijo que quiere volver a competir este año.

«Yo no llamo a los golpes sólo tomo a quien me ponen delante«, dijo Green en su entrevista posterior a la pelea con Daniel Cormier. «Puedo decir nombres todo el día. No me gusta dar golpes. Quiero una fecha. Quiero pelear en diciembre. Quiero ser el peleador más activo de este año. Tengo la mayoría de las peleas de 2023 «.

Resultados UFC Vegas 80 desde Las vegas

Cartel principal

Bobby Green venció a Grant Dawson por KO en el primer asalto (0:33)

Joe Pyfer venció a Abdul Razak Alhassan por sumisión (triángulo de brazo) (R2, 2:05)

Joaquin Buckley venció a Alex Morono por decisión unánime (30-27 x2, 30-26)

Drew Dober venció a Ricky Glenn por nocaut técnico en el primer asalto (2:46).

Bill Algeo venció a Alexander Hernández por decisión unánime (30-27 x3)

Cartel Preliminar

Philipe Lins vs. Ion Cutelaba – combate cancelado

Karolina Kowalkiewicz venció a Diana Belbita por decisión unánime (30-27 x3)

Nate Maness venció a Mateus Mendonca por TKO en el primer asalto (4:40)

Vanessa Demopoulos venció a Kanako Murata por decisión unánime (29-28 x3)

Aoriqileng venció a Johnny Muñoz por decisión unánime (29-28 x3)

JJ Aldrich venció a Montana De La Rosa por decisión unánime (30-27 x3)