Dana White aborda el estado de McGregor con la USADA

Dana White predica la paciencia cuando se trata de Conor McGregor. El CEO de UFC proporcionó una actualización sobre la estrella más grande de la promoción.

Específicamente el estado de McGregor con la USADA después de que el luchador anunció que estaba listo para volver a ingresar al grupo de pruebas y que la pelota está rodando en un tan esperado regreso a la competencia . McGregor no ha peleado desde que se rompió la pierna en una derrota contra Dustin Poirier en UFC 264 en julio de 2021. White aclaró que McGregor no ha vuelto a ser examinado, pero que el proceso debería reanudarse pronto.

“No. Él no está oficialmente en el grupo de pruebas de la USADA. Presentó la documentación, probablemente el lunes la entregará. Una vez más, no me obliguen a eso, pero la documentación se entregará la próxima semana en algún momento”.

En los dos años que McGregor ha estado fuera, numerosos nombres han propuesto ser el oponente para darle la bienvenida de regreso al octágono, con Michael Chandler terminando como el favorito. Los dos recientemente sirvieron como entrenadores opuestos en The Ultimate Fighter 31 y aunque se trabajó mucho para promocionar una posible pelea entre los dos, en este momento la pelea aún no se ha hecho oficial.

También está la cuestión de cuándo McGregor será elegible para competir nuevamente, dado que tendrá que someterse a seis meses de pruebas antidopaje antes de recibir el alta. Si vuelve a ingresar al grupo de pruebas de la USADA en octubre, es posible que su pelea de regreso tenga lugar en abril, que también es el mes en el que se podría reservar el histórico evento UFC 300.

Sin embargo, White rechazó la sugerencia de que McGregor es un candidato seguro para encabezar esa cartelera.

«Literalmente no tengo nada planeado para Conor McGregor en este momento Se están presentando los trámites. Lo haremos de oído, veremos cómo funcionan las cosas, todavía hay muchas cosas que tienen que suceder en cuanto a peleas y luego decidiremos dónde aterrizará”.