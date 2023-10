3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 6 de octubre 2023

WWE SMACKDOWN 6 DE OCTUBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Fastlane. El programa concluyó con la lucha entre LA Knight y Jimmy Uso, que culminó con una descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 6 DE OCTUBRE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Jimmy Uso vs. LA Knight

Fue una lucha bastante corta, y cuyo desarrollo culminó abruptamente con la aparición y ataque de Solo Sikoa a LA Knight. Esto se trató más de la historia entre The Bloodline y TheJudmgne Day, dándonos una buena secuencia al final, cuando la lucha culminó.

► 1– Asuka y Charlotte Flair vs. Damage CTRL

Un combate que no fue malo, pero se esperaba un poco más del mismo. Solo sirvió para preparar el ambiente de cara a Fastlane 2023.

LO MEJOR

► 3– Siguen las referencias a CM Punk

Durante la última semana, han surgido rumores de un posible regreso de CM Punk a la WWE, y concretamente en Survior Series o en Royal Rumble, aunque nadie se ha atrevido a confirmar nada, evitando caer en algún paso en falso. No obstante, en los últimos días han existido referencias hacia The Best in the World durante la programación semanal. Primero, en Raw, con una frase de Michael Cole, y en esta ocasión el turno fue de Corey Graves, cuando replicó una promo de CM Punk en ROH al decir: “Lo más grande que hizo el diablo fue haceros creer que no existía». Esto ya pasó previo al regreso de Cody Rhodes, así que no podemos tomarlo como una frase casual.

► 2– Rhea Ripley

Rhea Ripley es la luchadora más dominante, y aunque no lo admita, se ha convertido en el pilar más importante de The Judgment Day, quien en esta ocasión no demostró tenerle miedo alguno a Paul Heyman ni a Roman Reigns (quien no estuvo, pero no le interesó la existencia de su autoridad como lo hace Heyman). La interacción entre la Campeona Mundial y Paul Heyman fue cine puro.

► 1 – Rey Mysterio vs. Bobby Lashley

Un buen combate, que tuvo mucha intensidad. Mysterio y Lashley son de los luchadores más veteranos en el elenco y no parece que la edad les esté pasando factura todavía, porque aún pueden dar un combate de alto nivel. Esta lucha también sirvió para consolidar la nueva cara de The Street Profits, quienes lograron deshacerse de dos de los miembros de LWO.