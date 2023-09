3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 29 de septiembre 2023

WWE SMACKDOWN 29 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Fastlane. El programa concluyó con un segmento entre John Cena y The Bloodline, que derivó en la aparición de LA Knight.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 29 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Jimmy Uso vs. Karl Anderson

Fue una lucha bastante corta, y aunque Anderson lució bien pese a la derrota, careció de drama y solo sirvió para que Anderson fuera apaleado por los miembros de The Bloodline durante y posterior al combate. El combate en sí solo permitió que la historia entre The OC y The Bloodline pueda avanzar.

► 1– Austin Theory vs. Cameron Grimes

Si bien no fue un mal combate, sí fue uno muy corto y del que se esperaba más considerando la calidad de los involucrados. Además, parece que no saben qué hacer con Cameron Grimes, cuya evolución se diluyó con su llegada al elenco principal.

LO MEJOR

► 3– Pretty Deadly

Los videos viendo al dúo de Kit Wilson y Elton Prince mostrando los avances de la recuperación de este último han sido bastante entretenidos. Ha sido una buena manera de que los ex Campeones en Pareja NXT tengan tiempo en televisión mientras Wilson sana de su hombro lastimado.

► 2– LA Knight y John Cena haciendo equipo

El luchador más querido de la actualidad y el más querido durante los últimos 15 años se han unido para formar equipo y, aunque la aparición de LA Knight para auxiliar a Cena se postergó una semana, terminó siendo uno de los momentos en los que el público vibró de gran manera en la historia reciente.

► 1 – Rey Mysterio vs. Santos Escobar

Un buen combate. El mejor de la noche, con ambos miembros de LWO dejándolo todo en el ring, y planteándonos una buena acción de inicio a fin, con un Santos Escobar luciendo bien pese a la derrota.