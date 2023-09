3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 26 de septiembre 2023

WWE NXT 19 DE SEPTIEMBRE 2023.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y continuamos el camino hacia NXT No Mercy 2023. En el segmento estelar, Carmelo Hayes e Ilja Dragunov tuvieron la firma del contrato de cara a su lucha en No Mercy.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 19 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 3- Trick Williams vs. Joe Gacy

Trick Williams se lució, pero el combate fue demasiado corto y se esperaba más de Joe Gacy, quien ya no cuenta con el apoyo de The Dyad.

► 2- Baron Corbin vs. Josh Briggs

Corbin lució bien y enfocado de cara a su combate contra Bron Breakker en NXT, pero en términos de la acción dentro del ring no fue de lo mejor. Más bien lo que ocurrió tras el combate lo salvó un poco, con la riña entre Corbin y Bron Breakker.

► 1- Dani Palmer vs. Thea Hail

Un combate que transcurrió demasiado rápido y que solo sirvió para mostrar la nueva apariencia y personalidad de Thea Hail, quien puede brillar de la mano de Jacy Jayne.

LO MEJOR

► 3- Construcción hacia NXT No Mercy

Este fue un programa muy enfocado en la culminación de la construcción de cara a NXT No Mercy, programándose varios encuentros y trabajando en las rivalidades de los ya existentes, como el de Carmelo Hayes vs Ilja Dragunov, quienes tuvieron su firma de contrato. Además, aunque Becky Lynch no estuvo presente, igual contamos con un video promocional de su lucha contra Tiffany Stratton. La cereza del pastel fue la riña entre Baron Corbin y Bron Breakker con el que culminó el programa.

► 2– Axiom vs. Dragon Lee vs. Tyler Bate vs. Trick Williams

Un muy buen encuentro en el que todos los involucrados lo dejaron todo. La acción fue bastante pareja y los movimientos, espectaculares. El público se mantuvo realmente involucrado aquí y la victoria de Trick Williams le permitió cerrar una noche redonda.

► 1- Butch vs. Joe Coffey

Este fue un encuentro fantástico. La victoria podía estar para cualquiera y ambos utilizaron todo el arsenal a su disposición y ambos impresionaron. Por fortuna, la presencia de los demás miembros de Gallus no hizo mucho daño, dado que fueron expulsados por el réferi en los primeros minutos.