Rey Mysterio y su hijo, Dominik, han pausado su rivalidad para enfocarse en otros oponentes, pero la historia no ha terminado. Todavía no se sabe cuando van a retomarla pero siempre está latente, esperando a que uno de los dos haga un movimiento contra el otro, o siquiera que lo insinúe, para que el fuego se prenda nuevamente.

► Máscara vs. Cabellera entre los Mysterio

Pero volvamos a Rey contra Dominik pues el enmascarado estuvo hablando de un futuro choque en su reciente entrevista en The MMA Hour. Y no sería un combate sin más, aunque nunca lo es con una rivalidad tan prendida, sino con una más que interesante estipulación: máscara contra cabellera.

“Imagínate a Dom calvo“.

Podría ser tan divertido ver a Dominik sin cabello como cuando le ocurrió a CM Punk durante también una historia con Rey. Por otro lado, si bien esta no es la primera vez que se menciona una idea así, no tenemos ninguna información acerca de que en la compañía estén valorando ese enfrentamiento. Mientras tanto, continuaremos viendo cómo evolucionan sus respectivas historias hasta la siguiente ocasión en que colisionen. Puede que no suceda pronto ya que lo mejor sería que no vuelvan a verse las caras en un futuro cercano para no sobrecargar su rivalidad demasiado pronto.

Es curioso señalar que padre e hijo no están en situaciones demasiado distintas en la actualidad ya que ambos están desenvolviéndose dentro de una facción, LWO y The Judgment Day, respectivamente, así como tienen en sus manos un título, el Campeonato de Estados Unidos y el Campeonato de Norteamérica.

En cuanto a sus rivales individuales, Dirty Dom tuvo anoche en Raw una pelea con Nathan Frazer, quien es probable que sea su nuevo retador. Mientras, The Master of the 619 está lidiando con Bobby Lashley y The Street Profits.