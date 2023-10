NJPW: Calendario «Super Jr. Tag League 2023»

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el calendario de encuentros del torneo «Super Jr. Tag League 2023».

► «Super Jr. Tag League 2023»

La competencia se desarrollará dentro de la gira «Road to Power Struggle 2023», comenzando el 21 de octubre en el Kumagaya City Gymnasium y concluirá el 4 de noviembre en «Power Struggle 2023», con la gran final.

Los diez equipos participantes se medirán en un único grupo a lo largo de nueve fechas. Los dos mejores serán los que avancen a la última instancia para determinar a la dupla vencedora.

NJPW, 21.10.2023

Kumagaya City Gymnasium

1. Shota Umino, Ren Narita y Yuto Nakashima vs. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman

2. SANADA y Yuya Uemura vs. Oskar Leube y Oleg Boltin

3. Tetsuya Naito y BUSHI vs. Taiji Ishimori y Gedo

4. Super Jr. Tag League: Robbie Eagles y Kosei Fujita vs. TJP y Francesco Akira

5. Super Jr. Tag League: KUSHIDA y Kevin Knight vs. DOUKI y TAKA Michinoku

6. Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi y The DKC vs. El Desperado y Master Wato

7. Super Jr. Tag League: YOH y MUSASHI vs. Clark Connors y Dan Moloney

8. Super Jr. Tag League: Titan y BUSHI vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

NJPW, 24.10.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Shota Umino, Ren Narita y Oskar Leube vs. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman

2. SANADA, Taichi y Yuya Uemura vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Yota Tsuji

3. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Oleg Boltin

4. Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi y The DKC vs. Titan y BUSHI

5. Super Jr. Tag League: DOUKI y TAKA Michinoku vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita

6. Super Jr. Tag League: YOH y MUSASHI vs. El Desperado y Master Wato

7. Super Jr. Tag League: KUSHIDA y Kevin Knight vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

8. Super Jr. Tag League: TJP y Francesco Akira vs. Clark Connors y Dan Moloney

NJPW, 25.10.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Shota Umino, Ren Narita y Oleg Boltin vs. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman

2. Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vs. Taiji Ishimori y Gedo

3. Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Oskar Leube vs. SANADA, Taichi y Yuya Uemura

4. Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi y The DKC vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita

5. Super Jr. Tag League: YOH y MUSASHI vs. TJP y Francesco Akira

6. Super Jr. Tag League: DOUKI y TAKA Michinoku vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

7. Super Jr. Tag League: KUSHIDA y Kevin Knight vs. Clark Connors y Dan Moloney

8. Super Jr. Tag League: El Desperado y Master Wato vs. Titan y BUSHI

NJPW, 26.10.2023

Wing Hat Kasukabe

1. Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Yuto Nakashima y Oskar Leube

2. Shota Umino y Ren Narita vs. Great-O-Khan y Callum Newman

3. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Toru Yano vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo

4. Super Jr. Tag League: KUSHIDA y Kevin Knight vs. Ryusuke Taguchi y The DKC

5. Super Jr. Tag League: DOUKI y TAKA Michinoku vs. TJP y Francesco Akira

6. Super Jr. Tag League: YOH y MUSASHI vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

7. Super Jr. Tag League: Titan y BUSHI vs. Clark Connors y Dan Moloney

8. Super Jr. Tag League: El Desperado y Master Wato vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita

NJPW, 28.10.2023

Tsuruga Castle Gymnasium

1. Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Yuto Nakashima, Oskar Leube y Oleg Boltin

2. Shota Umino y Ren Narita vs. Great-O-Khan y Callum Newman

3. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Toru Yano vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo

4. Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi y The DKC vs. TJP y Francesco Akira

5. Super Jr. Tag League: YOH y MUSASHI vs. DOUKI y TAKA Michinoku

6. Super Jr. Tag League: Robbie Eagles y Kosei Fujita vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

7. Super Jr. Tag League: KUSHIDA y Kevin Knight vs. Titan y BUSHI

8. Super Jr. Tag League: El Desperado y Master Wato vs. Clark Connors y Dan Moloney

NJPW, 30.10.2023

Tsubame Citizen Gymnasium

1. Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Yuto Nakashima, Oskar Leube y Oleg Boltin

2. Shota Umino y Ren Narita vs. Great-O-Khan y Callum Newman

3. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Toru Yano vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo

4. Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi y The DKC vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

5. Super Jr. Tag League: DOUKI y TAKA Michinoku vs. Clark Connors y Dan Moloney

6. Super Jr. Tag League: YOH y MUSASHI vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita

7. Super Jr. Tag League: Titan y BUSHI vs. TJP y Francesco Akira

8. Super Jr. Tag League: KUSHIDA y Kevin Knight vs. El Desperado y Master Wato

NJPW, 31.10.2023

Toyama Industrial Exhibition Hall Techno Hall West Building

1. Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Yuto Nakashima, Oskar Leube y Oleg Boltin

2. Shota Umino y Ren Narita vs. Great-O-Khan y Callum Newman

3. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Toru Yano vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo

4. Super Jr. Tag League: YOH y MUSASHI vs. Ryusuke Taguchi y The DKC

5. Super Jr. Tag League: DOUKI y TAKA Michinoku vs. Titan y BUSHI

6. Super Jr. Tag League: KUSHIDA y Kevin Knight vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita

7. Super Jr. Tag League: Clark Connors y Dan Moloney vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

8. Super Jr. Tag League: El Desperado y Master Wato vs. TJP y Francesco Akira

NJPW, 01.11.2023

Komatsu City Suehiro Gymnasium (Yoshitsune Arena)

1. Shota Umino, Ren Narita y Tomoaki Honma vs. Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman

2. Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vs. Taiji Ishimori y Gedo

3. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Toru Yano vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo

4. Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi y The DKC vs. Clark Connors y Dan Moloney

5. Super Jr. Tag League: Titan y BUSHI vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita

6. Super Jr. Tag League: YOH y MUSASHI vs. KUSHIDA y Kevin Knight

7. Super Jr. Tag League: El Desperado y Master Wato vs. DOUKI y TAKA Michinoku

8. Super Jr. Tag League: TJP y Francesco Akira vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

NJPW, 02.11.2023

Osaka Prefectural Gymnasium #2 (Osaka Edion Arena #2)

1. Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vs. Taiji Ishimori y Gedo

2. Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Dick Togo

3. Shota Umino, Ren Narita, Oskar Leube y Oleg Boltin vs. Will Ospreay, Jeff Cobb, Great-O-Khan y Callum Newman

– Super Jr. Tag League: YOH y MUSASHI vs. Titan y BUSHI

– Super Jr. Tag League: Robbie Eagles y Kosei Fujita vs. Clark Connors y Dan Moloney

– Super Jr. Tag League: KUSHIDA y Kevin Knight vs. TJP y Francesco Akira

– Super Jr. Tag League: El Desperado y Master Wato vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

– Super Jr. Tag League: Ryusuke Taguchi y The DKC vs. DOUKI y TAKA Michinoku