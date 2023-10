¿Cómo supo Rey Mysterio del adiós de Edge a WWE?

Rey Mysterio y Edge, ahora Adam Copeland, fueron compañeros de vestidor en WWE durante muchos años, también de equipo y rivales, comparten una gran historia. De ahí que cualquiera pensara que The Great Mask of All Time y The Rated-R Superstar tuvieran una conversación acerca del adiós a la compañía del luchador canadiense. Sin embargo, en realidad eso no ocurrió.

► El adiós de Edge a WWE

Durante una reciente entrevista en The MMA Hour, Mysterio revela que se enteró de la noticia por los medios.

«Me sorprendió mucho porque habíamos hablado apenas una semana antes… Nunca tuvimos tiempo de discutir ni siquiera lo que venía a continuación. Lo vi en su última lucha y, sí, dijimos que estaríamos en contacto porque de vez en cuando nos llamamos.»

«Y, al día siguiente, ni siquiera lo vi, fue en las redes sociales, y me preguntaron: ‘¿Viste quién apareció?’ Y yo dije: ‘No, ¿qué pasó?’ Y me lo mostraron, y dije: ‘Vaya, no me lo esperaba’. Pero imagino que tiene sus razones para hacerlo, y no puedo esperar para sentarme a hablar con él.»

Copeland debía tener muchas cosas en la cabeza y entre manos habida cuenta de que estaba diciendo adiós a la que durante mucho, mucho tiempo había sido su casa luchística para irse a la competencia, es comprensible que no comunicara a todos sus amigos lo que estaba haciendo. Además, como el enmascarado adelanta, tendrán la ocasión de hacerlo próximamente.

Mientras, cada uno sigue con su propia carrera. Rey Mysterio es el Campeón de Estados Unidos WWE así como el líder de la facción LWO. En cambio, Adam Copeland está rivalizando con Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne en AEW; hasta hace poco, esta frase era completamente imposible.

