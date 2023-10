Una de las historias principales de AEW Collision en estos momentos tiene a Adam Copeland, Bryan Danielson, FTR y Darby Allin enfrentándose a Christian Cage, Luchasaurus, Nick Wayne, Ricky Starks y Big Bill. Aquí hay varias tramas que están llevando a dos los grupos a colisionar y todos juntos están liderando, junto al Bullet Club Gold, el programa de los sábados.

El dragón está lastimado: Mal presagio de Bryan Danielson sobre su lesión.

► Adam Copeland y Ricky Starks se enojaron

Y todos compartieron un segmento en el episodio de la semana pasada en el que cada uno tuvo un momento para decir unas palabras al micrófono. Un segmento durante el cual Copeland y Starks se enojaron de verdad, fuera de guion, más allá de sus personajes, por si hace falta alguna aclaración más. Eso señala nuestro amigo Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio.

«Fue incómodo. Quiero decir, estaba bastante claro que algo se desencadenó, y en ese momento no estaba guionado. Uno de ellos se molestó un poco y el otro le respondió con enojo. Pueden hacerlo funcionar, no hay nada de malo en ello, pero no fue fluido. Estaba pensando, ‘¿a dónde va esto?’ Son profesionales y lograron terminarlo.»

«Sabes, fue esa línea de ‘enano vainilla’, vaya, qué línea tan terrible, ¿entiendes a lo que me refiero? Fue simplemente brutal.»

La verdad es que esto no es nada extraño, al fin y al cabo, dentro de la narrativa, los luchadores también trabajan con sentimientos, por no hablar de lo que puede haber pasado fuera de cámaras, algo acerca de lo cual no tenemos ninguna información, por lo que solo estaríamos especulando, así que vamos a dejar eso a un lado. No es nada extraño pero sí llamativo e interesante, más que nada por lo que pueda pasar con ambos en adelante como All Elites.