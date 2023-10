Mal presagio de Bryan Danielson sobre su lesión

Bryan Danielson acaba de dar un sólido combate con Christian Cage por el Campeonato TNT en Collision, así como de haber enfrentado también en buenas luchas a Swerve Strickland, Kyle Fletcher y Zack Sabre Jr.. Pero todo sin estar totalmente recuperado de la lesión en el brazo que sufrió batallando con Kazuchika Okada en Forbidden Door.

De hecho, The American Dragon tuvo otros encuentros entre aquel y los mencionados, lo cual puede que no sea lo mejor para sanar y para su salud a largo plazo. Es más, él mismo cree que no va a estar nunca más al cien por ciento con respecto a ese daño, según expone en una reciente entrevista en Sports Nightly.

► Mal presagio de Bryan Danielson

«Está yendo bien. Creo que al seguir luchando con él, estoy retrasando su curación al 100%. A nosotros, los luchadores más veteranos, nos gusta decir que nunca anticipamos estar al 100% de nuevo. Así que creo que eso es más o menos en lo que me encuentro. Está completamente funcional. Puedo hacer dominadas y realizar todo tipo de actividades diferentes».

«No va a pasar nada con el hueso porque le colocaron una barra con nueve tornillos. La parte peligrosa, según el médico, es en realidad si se volviera a romper, sería más fácil hacerlo donde termina la barra, ya que la barra en sí actúa como un punto de apoyo que podría doblarse. Pero en realidad, se trata del daño en los nervios y los músculos. Parte de ello se debe a que luché durante 10 minutos con el brazo roto, y parte se debe al tipo de trabajo que realizamos».

Danielson ha tenido ocho combates desde la lesión y si bien todos han sido buenos, a distintos niveles, puede que lo mejor fuera que se ausentara nuevamente de las cuerdas. No obstante, de alguna manera, lo cuál él mismo abordó no hace mucho, seguramente AEW lo necesita en estos momentos en su programación.