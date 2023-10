Usman: «Chimaev lo tiene todo, pero yo también»

Kamaru Usman se ve a sí mismo como una amenaza tan grande como Khamzat Chimaev. Usman (20-3 MMA, 15-2 UFC) intervendrá con menos de dos semanas de aviso en una pelea de peso mediano contra Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) en el evento co-estelar de UFC 294 del sábado en Etihad Arena. en Abu Dabi. La cartelera principal se transmite por pago por evento en un horario especial a las 2 p. m., hora del Este, luego de las preliminares en ESPN+.

Chimaev aún no ha perdido en su carrera profesional de MMA, pero el ex campeón de peso welter de UFC Usman tiene la intención de igualarlo dondequiera que vaya la pelea.

«Es muy hábil. Es fuerte, grande, rápido, puede luchar, puede pelear, puede atacar. Él lo tiene todo, pero yo también. Al final del día, todos somos seres humanos. Todo el mundo se siente invencible hasta que alguien entra y empuja ese globo”.

Usman tiene una victoria sobre el actual campeón de peso mediano de UFC, Sean Strickland, en 2017. El director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo que el ganador de Usman vs. Chimaev es el siguiente en la fila para una oportunidad por el título, y Usman cree que es una obviedad.

Aunque su victoria sobre Strickland se produjo hace seis años en el peso welter, Usman cree que su historia haría las cosas mucho más convincentes.

«Está integrado. Sean Strickland es el campeón. Ya me he ocupado de él. No quiero decir que no sea mejor: lo es. Pero tengo una montaña frente a mí que necesito escalar y escalar, así que primero la superaremos y luego nos preocuparemos por lo que sigue”.