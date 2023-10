Adam Copeland, de 2011 a 2023: ¿Qué ha cambiado?

Por primera vez desde 2011, Adam Copeland está trabajando a tiempo completo. No en WWE sino en AEW. Y explica todas las cosas que han cambiado para él. Ello en una reciente entrevista en The Masked Man Show, donde también estuvo analizando cómo ha sido hasta ahora la carrera de Christian Cage en la compañía All Elite, la cual comenzó dos años antes que la suya.

► Adam Copeland, de 2011 a 2023

«Me siento genial, de verdad. Ahora simplemente involucra mucho más trabajo. Hay mucho más trabajo post-combate, como sumergirme en el baño de agua fría y el sauna, y dedicar una hora al día al estiramiento, cosas que daba por sentado y que antes no hacía. Además, la última vez que estuve en la carretera, no existían compañías de preparación de comidas ni nada parecido. Si salías del recinto a medianoche, tenías suerte de encontrar un Waffle House. Así que eso ha ayudado mucho en términos de mantenerme en forma. Llevo mis comidas conmigo en la carretera y las caliento, para que nada se salga de control. La verdad es que eso es una parte a tiempo completo del trabajo en estos momentos: mantenerme en la mejor forma posible para poder seguir haciéndolo.

«Sí, ahora hay más consecuencias y otras cosas, pero en lo que respecta a sacar el máximo provecho de esto, solo quiero hacerlo hasta que sienta que no puedo mantener el nivel que necesito. Aún quiero que un joven mire hacia mí y piense: ‘Vaya, no puedo esperar para enfrentarlo’. El día que eso deje de suceder, será cuando deba retirarme. Creo que eso ocurrirá antes de llegar a ese punto, ese es mi plan. Realmente creo que podemos contar un par de años más de muy buenas historias, incluso solo con los nombres que he mencionado, podemos llenar esos dos años. Tengo un gimnasio en casa, así que no tengo excusas.»