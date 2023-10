Ric Flair explica cómo es su relación hoy con WWE

A lo largo de los años la relación Ric Flair-WWE ha estado repleta de altibajos. ¿Cómo es en 2023? The Nature Boy lo explica en su reciente entrevista en Insight with Chris Van Vliet.

► La relación Ric Flair-WWE

«Está bien. No trabajo para ellos. Siempre estaré agradecido por la relación a lo largo de los años, pero cuando trabajas con ellos, estás prácticamente atado a cualquier cosa, y tienen un contrato realmente estricto. Entonces, no podría usar marihuana. Ciertamente, no podría tener la bebida energética a menos que les diera el 50% o algo así. Lo entiendo, aunque no me guste. Pero si te brindan tiempo en televisión y te ayudan a tener la oportunidad de convertirte en una estrella si tienes esa calidad estelar, entonces se merecen obtener una parte del dinero. Comprendo eso. No me gusta, pero es justo. He visto situaciones mucho peores para otras personas.»

En la misma conversación con el popular entrevistador, el dos veces WWE Hall of Famer habla también de la posibilidad de que Charlotte Flair rompa el récord de 16 títulos mundiales.

«Claro, espero que suceda. No estoy seguro de lo que están planeando en este momento. Pero quién sabe, debe ocurrir. Sería el acontecimiento más grande en el negocio. Actualmente, siento que las mujeres tienen más empoderamiento que nunca, y con razón. Sin embargo, lo más significativo que podrían hacer sería involucrar a John Cena. ¿Te imaginas si camináramos y felicitáramos a Charlotte? ¿Qué tipo de audiencia atraería en la televisión? Ver eso finalmente suceder sería, en mi opinión, lo más destacado que podrían lograr en este momento.»

Y del mismo modo compara a The Queen con Brock Lesnar:

«Ella [Charlotte] es la atleta más talentosa. Junto a Brock Lesnar, son los dos mejores atletas de la empresa, no hay margen para discutirlo. Brock es un atleta fenomenal y ha aprendido a trabajar. Le envié un mensaje de texto el otro día y le dije que cuando llegó por primera vez, era muy intimidante. También tuve que trabajar con él. Pero, ya sabes, es un tipo grande con una habilidad atlética increíble. Quiero decir, cuando saltó al borde del ring, hizo casi un salto vertical de 40 pulgadas. Tendría que decir que estuvo cerca de las 40 pulgadas, ¿verdad? Y lo hizo con 280 libras de peso. No quiero estar allí el día en que se equivoque y caiga. No quiero ser su oponente. Ahora es un atleta increíble. Y tienen algunos atletas realmente buenos en la empresa. Pero Ashley podría haber competido en tres deportes de la División 1 si lo hubiera deseado.»