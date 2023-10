Christian Cage se unió a AEW en 2021 después de terminar su contrato con WWE. Como Adam Copeland en 2023. Los dos han vuelto a reunirse en la empresa All Elite. No todavía como mejores amigos o equipo pues The Captain Charisma no está dispuesto a dar la mano a The Rated-R Superstar. Puede que más adelante. De momento, están en medio de una rivalidad que involucra a Luchasaurus y Nick Wayne, actuales pupilos del Campeón TNT. También a Darby Allin, quien ya tenía una historia en los heels, y a quien el hijo de Buddy Wayne traicionó, así como Bryan Danielson, contendiente al título este próximo sábado en Collision.

► Christian Cage en AEW

Ahora, antes de ver cómo continúa esta trama, estas tramas, mejor dicho, nos hacemos eco del análisis que Adam Copeland hace sobre la carrera de dos años de Christian Cage en AEW en una reciente aparición en The Masked Man Show.

«Claro, porque sé que esto es él sin restricciones. Esto le permite expresar su mente y su forma de ver las cosas y las historias, y además, enseñar a todas las personas que están con él. Ya puedes ver cuánto ha crecido Luchasaurus. Cuando levantó el cinturón y se cambió de bando, fue la reacción más grande de su carrera, y no fue solo un movimiento de lucha libre profesional, sino por volverse rudo mientras sostenía un cinturón. Eso es construcción, y ahora la audiencia se preocupa por el personaje.

«Puede hacer saltos mortales desde la cuerda superior, lo cual es increíble porque es un fenómeno, pero eso significa que ahora están empezando a preocuparse por el personaje, y esa es la diferencia entre ser un luchador y ser un luchador popular. Eso es lo que Jay aporta, por lo que verlo hacer esto ahora y verlo crear es muy divertido. Anoche, por ejemplo, no tenía idea de lo que iba a decir cuando salí al escenario, pero tenía que llenar quince minutos. Es emocionante, y sé que es lo que Jay ha estado haciendo. Ayer realmente pude experimentarlo, y fue muy divertido.»