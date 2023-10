Finn Bálor saluda a Rhea Ripley por su cumpleaños

En junio del año pasado, Finn Balor se unió a The Judgment Day y terminó haciéndose cargo del grupo luego de que todos expulsaran a Adam Copeland, lo cual sorprendió a los fanáticos en gran medida. Además, la favorable evolución que el cuarteto conformado por Bálor, Damian Priest, Rhea Ripley y Dominik Mysterio ha sorprendido a propios y extraños, convirtiéndose en uno de los principales grupos en toda la WWE.

► La «indirecta» de Finn Bálor a Christian Cage

El martes por la noche tuvimos nuevmaente una guerra de ratings entre NXT y AEW Dynamite, ya que los dos se enfrentaron por primera vez en más de un año. Al final, NXT superó a Dynamite en términos de audiencia y ratings, algo que no necesariamente sorprendió a los fanáticos considerando el elenco que formó parte del programa ese día.

En un dato no menor, Christian Cage dio una promo durante el reciente AEW Dynamite y se refirió indirectamente a The Judgment Day, al mencionar que él no espera que Luchasaurus y Nick Wayne lo traicionen, pues a diferencia de Adam Copeland, él no intenta ser un líder, sino que es un padre. The Rated R Superstar apareció de inmediato y se produjo el combate estelar de la noche contra Luchasaurus.

Con motivo del cumpleaños de Rhea Ripley, Finn Balor recurrió a su cuenta de Twitter y subió una foto de The Judgment Day erguido sobre Adam Copeland mientras Balor le deseaba a «Mami» un feliz cumpleaños, resaltando que forman parte de un gran grupo.

«Detrás de cada gran grupo hay una gran Mami. Feliz cumpleaños Rhea Ripley.»

WWE apresuró los planes originales para The Judgment Day, aunque de todos modos, el grupo sigue siendo uno de los principales atractivos para WWE, apareciendo regularmente en todas las marcas.