Mayra Bueno Silva suspendida por la Comisión Atlética de Nevada

La victoria de Mayra Bueno Silva sobre Holly Holm ya no existe. La Comisión Atlética de Nevada (NAC) votó el martes por unanimidad para anular la victoria por sumisión en el segundo round de Bueno Silva sobre Holly Holm y declararla sin competencia.

Bueno Silva sometió a Holm con un estrangulamiento ninja el 15 de julio en su pelea estelar en UFC Vegas 77, pero dio positivo por ácido ritalinico en una prueba de drogas previa a la pelea. El ácido Ritalínico es un metabolito urinario importante del metilfenidato, mejor conocido como Ritalin, comúnmente utilizado para el tratamiento del TDAH. Bueno Silva le dijo a MMA Fighting en agosto que la sustancia ofensiva era un medicamento para el TDAH que había tomado durante los últimos tres años .

“Dejé de tomar el medicamento el lunes de la semana de la pelea. He hecho esto muchas veces y esta vez no sé qué pasó. Paré el lunes. Esta medicación no es dopaje, pero puedo tomarla fuera de competición y siempre la dejo el lunes. No sé qué ha pasado”.

Además, Bueno Silva, de 32 años, recibió el martes una suspensión de 4,5 meses de la NAC, que expirará el 29 de noviembre, así como una multa que representa el 15 por ciento de su cartera (11.250 dólares). También tendrá que pagar honorarios de procesamiento por un total de $314,08 y deberá someterse a pruebas de drogas suplementarias 30, 15 y tres días después de su próxima pelea.

Bueno Silva (11-2-1) es actualmente la peleadora de peso gallo femenino número uno del mundo de MMA Fighting. Tuvo un perfecto 4-0 en UFC desde que volvió a subir a 135 libras en 2022, sin embargo, ese récord ahora cambia luego de la decisión de la NAC de anular el resultado de Holm.