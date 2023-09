¿Mercedes Moné en AEW WrestleDream? Tony Khan habla

«Pensé que sería excelente tener a una de las mejores estrellas internacionales en este momento, Mercedes Moné, en All In, y su última lucha fue en NJPW contra nuestra propia Willow Nightingale. También tuvo la oportunidad de presenciar el combate por el Campeonato Mundial Femenino de AEW. No tiene autorización médica debido a sus lesiones, pero pensé que sería positivo que disfrutara del espectáculo. Definitivamente hay muchas posibilidades de que ocurran cosas interesantes«. Así explicó Tony Khan la presencia de Mercedes Moné en las gradas de All In 2023.

► ¿Mercedes Moné en AEW WrestleDream?

Más recienemente, en la conferencia de prensa previa a All Out 2023, el presidente de AEW habla de si la luchadora podría participar en WrestleDream 2023, el evento del 1 de octubre:

«Una de las grandes estrellas destacadas en New Japan, a quien tengo un gran respeto, es Mercedes Mone», comentó Tony cuando se le preguntó si los luchadores de New Japan tendrían participación en el próximo evento. «Creo que tenemos una buena relación, y pienso que es una de las mejores luchadoras en el planeta. Fue genial tenerla en All In. En este momento no está disponible para luchar, pero cuando lo haga, creo que será tan buena como cualquier otra y una de las mejores del mundo. Le tengo mucho respeto como competidora. Sin duda, es una de las principales estrellas a nivel mundial. No sé si estará físicamente apta en ese momento. No lo espero debido a que sufrió una lesión importante. Cuando reciba el alta, es alguien con quien realmente estamos interesados en colaborar«.

Más pronto o más tarde, The CEO va a unirse a la compañía All Elite. Pero no hasta que se recupere de la grave lesión que no solo la ha apartado de la acción luchística sino que también impidió que ganara el Campeonato Femenil NJPW STRONG.