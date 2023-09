Dominik Mysterio resalta la fortaleza de The Judgment Day

The Judgment Day ha sido uno de los grupos más destacados de la WWE en el pasado reciente; sin embargo, últimamente ha habido algunas fricciones al interior entre Finn Balor y el ganador de Money In The Bank, Damian Priest. Además de la creciente tensión entre los miembros de alto rango, han tenido a JD McDonagh como elemento disuasivo, pero que ha decidido estar cerca de ellos por su amistad con Bálor.

► Dominik Mysterio niega que JD McDonagh esté en su grupo

En el reciente episodio de WWE The Bump, Dominik Mysterio dejó las cosas claras sobre las perspectivas de McDonagh con el grupo, y está confiado de que Priest y Bálor dejarán de lado sus diferencias este sábado en WWE Payback y derrotarán a Kevin Owens y Sami Zayn para convertirse en los nuevos Campeones en Parejas.

«JD es amigo de Finn, un viejo amigo. Definitivamente no está asociado con The Judgment Day. Somos un núcleo compacto de cuatro. Mami es quien toma las decisiones en este momento (en torno a una posible llegada de McDonagh al grupo). Vimos un poco de tensión con Damian y Finn, pero todo está bien».

«Nuestro vínculo es mucho más fuerte que el de Kevin Owens y Sami Zayn… ha habido pequeñas tensiones aquí y allá, pero es porque ambos muchachos estaban enfocados en el mismo objetivo, y eso es convertirse en el Campeón Mundial de Peso Completo WWE, y se perdieron en el oro. Pero al final del día, se dan cuenta de que son hermanos y necesitan hacer que eso funcione».

Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas este fin de semana, pero Damian Priest y Finn Bálor tendrán ante sí una inmejorable oportunidad de convertirse en Campeones en Pareja, ya que podrían aprovechar de mejor manera la estipulación al tratarse de una pelea callejera, siempre y cuando ambos estén en la misma página.