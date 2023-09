Se revela posible fecha para Tribute to the Troops

La WWE se prepara para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con su evento anual, Tribute To The Troops. Aunque la confirmación oficial aún no ha llegado por parte de la WWE, la fecha de grabación para la edición de 2023 podría haber sido revelada.

Según un informe de la cuenta de Twitter especializada en WWE, WrestleVotes, conocida por su historial de revelaciones exclusivas, se ha desvelado que la edición de Tribute To The Troops de este año se grabará el 8 de diciembre. Una fecha que coincide con la grabación de un episodio de Friday Night SmackDown, programado para llevarse a cabo en Providence, Richmond. Cabe destacar que la WWE aún no ha confirmado oficialmente esta ubicación ni ha puesto a la venta entradas para dicho evento.

De acuerdo con el mensaje publicado por WrestleVotes en Twitter:

«El evento Tribute To The Troops de este año coincidirá con SmackDown el 8 de diciembre desde Providence, Rhode Island. Probablemente sea un post show de grabaciones, como en años anteriores.»

This years Tribute to the Troops event will be coincide with SmackDown on December 8th from Providence, RI. Likely a post show taping as in years past. — WrestleVotes (@WrestleVotes) August 31, 2023

El Tribute To The Troops del año pasado tuvo lugar el 17 de noviembre de 2022 en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, Indiana. Sin embargo, el evento fue emitido en FOX un mes más tarde. Durante esta destacada jornada.