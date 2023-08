No con la seguridad de cuando dice «This is not a prediction… It’s a spoiler!», pero Paul Heyman ve a Roman Reigns como estelar en WrestleMania 40. Y The Bloodline Saga teniendo un hueco en el mismo evento. No sería una sorpresa pues The Tribal Chief ha puesto el broche de oro en varias ocasiones a The Grandest Stage of Them All, además de que WWE aún tiene planes para que dispute su revancha con Cody Rhodes entonces. Pero todavía queda mucho y nada puede garantizarse. Aún así, The Wiseman tiene su predicción, la cual comparte en WWE’s The Bump.

► Roman Reigns en WrestleMania 40

«La gente está haciendo estos comentarios ¿basados en qué sustancia de información? ‘The Bloodline ha terminado’, bien, tomaré esa apuesta en cualquier momento. ¿Quiénes son nuestros patrocinadores? DraftKings, FanDuel, lo que sea, aceptaré esa apuesta. Adelante, aceptaré esa apuesta en cualquier momento que quieras.»

«De acuerdo, dicen que The Bloodline ha terminado. Vale, veamos quién encabeza WrestleMania 40. ¿Creen que no será un miembro de la Bloodline? ¿Creen que no será Roman Reigns? Está bien, crean eso si quieren, y veamos en qué situación nos encontramos cuando Roman Reigns decida aparecer en televisión. Observemos quién encabeza ese programa, quién se lleva toda la atención y aparece en el evento en vivo de primer nivel cuando Roman Reigns está presente, la Bloodline estará ahí, frente a tus propios ojos.»

En las últimas semanas, además de confirmar que el Premium Live Event ya ha batido el récord de taquilla de WWE, leíamos a Charlotte Flair mencionando a Mercedes Moné y Becky Lynch, así como hablando de su posible atuendo inspirado en Rocky, como posibles rivales, a Cody Rhodes adelantando que tal vez entonces cumpla su sueño, o a Booker T proponiendo una lucha entre Gunther y LA Knight. Todavía queda bastante pero WrestleMania 40 está muy presente entre las WWE Superstars.