John Cena y Seth Rollins contra Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci y Kevin Owens y Sami Zayn contra Indus Sher en defensa del Campeonato Indiscutible de Parejas son las dos luchas anunciadas hasta ahora para el WWE Superstar Spectacle 2023. Además, se ha confirmado a la Campeona Mundial, Rhea Ripley, el Campeón Intercontinental, Gunther, Jinder Mahal, Drew McIntyre, Becky Lynch, Natalya, y Matt Riddle. Este evento especial será el 8 de septiembre en el GMC Balayogi Indoor Stadium (Gachibowli Indoor Stadium) en Hyderabad, India.

► Natalya, contra Rhea Ripley

Pero quizá pronto se conozca oficialmente otra: Natalya contra Rhea Ripley. Durante un reciente episodio de Twin Talk, The Queen of Harts dice que tendrá ese combate:

«India está en septiembre. Voy a enfrentarme a Rhea Ripley en una lucha. Será la primera vez que viaje allí.»

Sería una continuación de la rivalidad que las dos luchadoras tuvieron hace unos meses y que las llevó a enfrentarse en Night of Champions por el entonces Campeonato Femenil SmackDown que Mami retuvo ante Nattie. Probablemente el resultado sea el mismo. Aunque cabe mencionarse que antes la integrante de The Judgment Day expondrá el título ante Raquel Rodríguez en Payback 2023. Podríamos tomar el enfrentamiento confirmado por Natalya como un adelanto de que Ripley vencerá a la guerrera de raíces mexicanas en el Premium Live Event.

Por otro lado, la nativa de Canadá habló anteriormente del show para decir que quiere que The Great Khali esté presente; de momento, no fue anunciado.

«Oh, me encantaría que The Great Khali regresara. Es un gran amigo mío, es muy querido en India y también es miembro del Salón de la Fama de la WWE, pero es realmente especial y es una persona extraordinaria. Si piensas en el trabajo que ha hecho en la WWE y también en Hollywood. Cuando Khali [estaba en la WWE], viajábamos juntos y en cualquier lugar al que fuéramos, alguien se acercaría a Khali y le diría: ‘Señor, lo conocemos de esto o aquello, de la WWE o de The Longest Yard’.

«Él nunca, nunca rechazaba una foto, se tomaba una imagen con todos. No puedo decirte cuántas veces un montón de personas se le acercaban [para pedir una foto]. No importaba si eran las dos de la mañana, no importaba si estábamos en un Denny’s, no importaba si estábamos en un aeropuerto, él se detenía por cada uno. Es muy amable y agradecido con sus fanáticos, es un gran amigo, y sería genial verlo de regreso«.