Ludwig Kaiser: «Luchar con John Cena es especial»

WWE Superstar Spectacle 2023 verá a John Cena volver a las cuerdas para unirse a Seth Rollins contra Imperium, representado por Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci. No se sabe si Gunther va tener una lucha o incluso exponer el Campeonato Intercontinental -quizá para entonces no lo tenga pues se lo jugará ante Chad Gable en el Raw después de Payback unos días antes del especial de India- aunque sí se conoce otro combate: Kevin Owens y Sami Zayn contra Indus Sher en defensa del Campeonato Indiscutible de Parejas.

► Ludwig Kaiser elogia a John Cena

Pero continuemos con el primero pues Kaiser estuvo hablando de él recientemente en KhelNow, concretamente, de lo especial que es luchar contra Cena. Será la primera vez que lo haga, nunca hasta ahora tuvo la oportunidad, ni de un Royal Rumble o un house show. Tampoco lo hizo Vinci ni The Ring General. Si The Champ estuviera en activo a tiempo completo sería realmente interesante que tuviera una rivalidad con el trío de heels, en especial con el monarca. Aunque veremos si surge algo de este próximo choque.

«Claro, John Cena es uno de los grandes de todos los tiempos sin duda alguna. Para mí, es algo realmente especial tener la oportunidad de enfrentarme a él en el ring. Y no puedo olvidar a Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Completo. Es un combate perfecto y una oportunidad muy especial para mí.

«En este momento de mi carrera, no podría estar en un lugar mejor. Me siento en mi mejor forma, lo he demostrado cada vez que subo al cuadrilátero, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Estoy muy emocionado por la próxima oportunidad y por compartir el ring con uno de los más grandes de todos los tiempos«.