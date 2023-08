Después de luchar en WrestleMania 39 contra Austin Theory, se confirmó que John Cena volverá a la WWE mañana en el SmackDown del primero de septiembre, y luchará el 8 de septiembre próximo en el especial Superstar Spectacle, que se llevará a cabo en India. Además, se han adelantado las siguientes fechas:

Viernes 1 de septiembre – Hershey, Pensilvania – The Giant Center

– Hershey, Pensilvania – The Giant Center Viernes 15 de septiembre – Denver – Ball Arena

– Denver – Ball Arena Viernes 22 de septiembre – Glendale, Arizona – Desert Diamond Arena

– Glendale, Arizona – Desert Diamond Arena Viernes 29 de septiembre – Sacramento, California – Golden 1 Center

– Sacramento, California – Golden 1 Center Viernes 6 de octubre – St. Louis – Enterprise Center

– St. Louis – Enterprise Center Viernes 13 de octubre – Tulsa, Oklahoma – BOK Center

– Tulsa, Oklahoma – BOK Center Viernes 20 de octubre – San Antonio – AT&T Center

– San Antonio – AT&T Center Viernes 27 de octubre – Milwaukee – Fiserv Forum»

► Critican a John Cena por volver a WWE

Y si bien el WWE Universe está emocionado con la vuelta de The Champ, el antiguo escritor de la compañía Brian Gewirtz no tanto. Mientras hablaba recientemente en el pódcast 10 Count, el también Vicepresidente de Desarrollo de la productora de The Rock lo criticaba por volver en medio de la huelga de actores y guionistas en Hollywood:

«Mi mentalidad es la siguiente: si eres un actor o intérprete que suele trabajar en televisión y películas, no queda bien ir a la WWE y presentarte mientras estas huelgas están en curso. Cada uno tiene su propia perspectiva. Si conozco a la WWE, estoy pensando que este acuerdo con John Cena, especialmente si está programado para luchar en el extranjero o en cualquier lugar donde sea el Superstar Spectacle, se cerró en papel hace mucho tiempo.» Creo que depende del individuo decidir qué hacer, y ciertamente, si se acordaron cosas hace meses, puedo entender que las sigan cumpliendo.»

Es interesante señalar que Gewirtz comentó sobre sobre The Rock y WWE no hace mucho:

«[…] No lo hemos hablado. Personalmente, no creo que… obviamente, hay cosas más importantes ocurriendo en el mundo en general, pero incluso en el panorama del entretenimiento, sería… aunque WWE no está afiliada con ningún gremio ni con SAG, no es una buena imagen que una figura prominente como The Rock, Cena [John Cena], Batista [Dave Bautista] aparezca en un programa de entretenimiento mientras hay una huelga en curso y la gente no está recibiendo sueldo. Sí, no es una locura, pero aparecer en televisión en un papel de entretenimiento no es una buena imagen cuando hay una huelga en marcha […]».

Por otro lado, John Cena promociona su próxima aparición en India: