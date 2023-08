Corey Graves: «Ludwig Kaiser será estelar en WWE»

Gunther es el líder de Imperium y el luchador más destacado del trío, empezando porque es el Campeón Intercontinental de WWE; recientemente, superó a Pedro Morales y ahora es el segundo monarca más longevo de todos los tiempos con este título. Pero durante su camino en la compañía ha tenido a su lado a Ludwig Kaiser, que también ha seguido creciendo, en un nivel inferior, pero contantemente evolucionando. De Giovanni Vinci no se puede decir lo mismo pues no tiene tanta presencia y no fue llevado al main roster con ellos.

► Corey Graves elogia a Ludwig Kaiser

Sigamos con Kaiser pues Corey Graves tiene un magnífico presagio para él, según comparte en un episodio reciente del pódcast After The Bell:

«Ludwig Kaiser ha sido una pieza clave en la máquina de Imperium. Ha sido el adorno perfecto en el evento principal que es Gunther. Pero después de ver lo que vi el lunes, voy a hacer una predicción audaz aquí y ahora: Ludwig Kaiser, más temprano que tarde, debería convertirse en un protagonista principal en WWE. No espero que esto suceda de la noche a la mañana. No espero que sea el encargado de derrotar a Guntherni nada por el estilo, pero su actuación fue tan cautivadora, entretenida y elocuente, entre otros adjetivos. Pero al verlo interactuar con Maxxine, Ludwig Kaiser parecía un villano de película completo«.

«Espero grandes cosas de Ludwig Kaiser en un futuro no muy lejano, porque, amigo, ese tipo puede hacerlo todo. Espero segmentos divertidos y entretenidos de él a partir de ahora. No creo que esté fuera de lugar decir, ‘Sí, espero eso de él todo el tiempo’, y luego combates increíbles en el ring. Porque Kaiser es la realeza de la lucha europea. De segunda generación. Kaiser es tan bueno como decimos que es de principio a fin. Desde la perspectiva de habilidades técnicas, podría estar entre los 10 mejores en WWE«.