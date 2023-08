Cody Rhodes revela lo único que extraña de AEW

«Creo que la lucha libre pasó a un segundo plano de inmediato. Cometí un gran error, y no fue culpa de AEW, sino mía. Pensé que podría mantenerme en buena forma en el ring luchando solo dos, tres o tal vez una vez al mes. […] Todos, incluyéndome a mí, fuimos perdiendo agudeza. […] Me enorgullecía de mi rol ejecutivo. Cuando estaba a cargo de esas reuniones realmente disfrutaba de ello. […] Esto no fue bien recibido por todos. […]Yo desempeñaba un rol ejecutivo, formaba parte de la administración. Estaba feliz, dispuesto a ayudar y sentía un gran orgullo al ser parte de una organización profesional [..,]«. Claros y oscuros, así recuerda Cody Rhodes, en parte, su pasado ejecutivo en AEW.

► La oficina de Cody Rhodes

Más recientemente, durante una entrevista en WWE After The Bell, The American Nightmare echaba nuevamente la vista atrás a aquellos tiempos, en esta ocasión para reconocer que extraña la oficina que tenía en el edificio All Elite.

«Si echo algo de menos de mi tiempo fuera, y fue una época tan divertida, lo único que echo de menos es que tenía una oficina en cada edificio. En esa oficina era de lo más divertido, no se hacían negocios, quizá un 5% de negocios y Brandi [Brandi Rhodes] era la que hacía negocios, el otro 95% éramos yo y mis colegas, gente nueva que entraba, gente que se escondía allí, cada semana teníamos el Nightmare Bar. Totalmente abastecido. Cuando los chicos y chicas terminaban de trabajar, echaba de menos esa oficina. Los perros estaban allí, Little Brodie [Brodie Lee Jr] estaba allí todo el tiempo. Realmente extraño la oficina. Lo que pasa es que algunos de los chicos van a los edificios y hacen una foto de dónde estaba mi habitación y me la envían. Es muy triste».